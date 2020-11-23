Еще один человек скончался в Башкирии от коронавируса

394 жителя Башкирии лежат в больнице

В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса скончался еще один житель. Общее число жертв инфекции выросло до 76, сообщила 23 ноября пресс-служба администрации главы республики.

Прирост зараженных COVID-19 составил 131 человек – это рекордный показатель за все время. С начала пандемии подтверждено 13 318 случаев инфекции. Выздоровело за прошедшие 24 часа только четыре пациента, всего – 11 426.

На лечении остаются 1816 человек, 394 из них лежат в стационаре, 1422 переносят болезнь дома в легкой форме.