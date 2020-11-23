В соседних с Башкирией регионах обнаружили очаги африканской чумы свиней

В Башкирии пока не нашли очагов опасного заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 23 ноября, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров заявил, что у границ республики обнаружили очаги опасного заболевания – африканской чумы свиней. По его словам, заболевших диких кабанов нашли в Оренбургской, Самарской и Челябинской областях.

- В этой связи министерством сельского хозяйства и управлением ветеринарии выполняются все необходимые меры по недопущению проникновения опасного заболевания на территорию республики, - подчеркнул руководитель госкомитета Башкирии по ЧС.

В своем докладе Фарит Гумеров также отметил, что в Башкирию не проник птичий грипп, который был обнаружен в соседних регионах.