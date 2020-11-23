Радий Хабиров планирует продвигать эту идею на федеральный уровень.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 23 ноября Радий Хабиров снова оказался недоволен цифрами из дорожной сводки. Он поручил Алану Марзаеву Министру транспорта и дорожного хозяйства снизить количество погибших в авариях любыми способами.

- У нас убиваются не от того, что дорога плохая, а потому что нет мозгов, понимаете? Нет мозгов и полная безответственность: наркотическое и алкогольное опьянение, - сказал глава.

Хабиров предлагает конфисковать автомобили у нарушителей-рецидивистов.

- У нас уроды! Я по-другому не скажу. Потому что они один раз сели за руль пьяными, второй, потом детей убивают. Вот их надо лишать транспортного средства, - заявил глава.

Радий Хабиров планирует продвигать эту идею на федеральный уровень.