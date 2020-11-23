«Я это выполню с вами или без»: министру из Башкирии устроили разнос в прямом эфире

Хабиров недоволен тем, что на дорогах Башкирии продолжает гибнуть большое число людей

Глава Башкирии Радий Хабиров устроил разнос министру транспорта республики Алану Марзаеву за большое количество смертей в ДТП на дорогах республики за этот год. Чиновник во время оперативного совещания в региональном правительстве признался, что «у нас не получилось удержать общее число погибших на уровне 400 человек» – этот показатель в начале года установил сам Хабиров.

– Вы и ваша команда оказались не в состоянии выполнить это мое поручение, хотя оно было вполне обоснованно, и если бы мы активно занимались этим, мы бы его выполнили, – сказал Хабиров.

Он отметил, что несмотря на провальное исполнение поручения, в этом году число погибших на дорогах все равно будет меньше, чем в прошлом. «Это все положительная динамика, но мы же с вами работаем над амбициозными целями». Глава республики предложил провести в первой половине декабря «большое совещание» и «нарезать планы на следующий год».

– В жизни надо быть не только требовательным руководителем, но и добрым человеком. Я постараюсь вам дать еще один шанс: за этот год вы 400 не выполнили – я вам переношу это на следующий год. […] По нацпроекту на 2030 год нам поставили смертность на дорогах – 160 человек. […] Эту задачу нам поставил президент, и мы ее выполним. Я ее выполню – с вами или без, – заявил глава Башкирии.

Руководитель региона призвал к декабрьскому совещанию «проанализировать ситуацию». Он также отметил, что «у нас убиваются не от того, что порой дорога плохая – а от того, что нет мозгов и полная безответственность» в части нетрезвого вождения.