Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Я это выполню с вами или без»: министру из Башкирии устроили разнос в прямом эфире

Причиной недовольства главы Башкирии стала высокая смертность на дорогах
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Хабиров недоволен тем, что на дорогах Башкирии продолжает гибнуть большое число людей

Хабиров недоволен тем, что на дорогах Башкирии продолжает гибнуть большое число людей

Глава Башкирии Радий Хабиров устроил разнос министру транспорта республики Алану Марзаеву за большое количество смертей в ДТП на дорогах республики за этот год. Чиновник во время оперативного совещания в региональном правительстве признался, что «у нас не получилось удержать общее число погибших на уровне 400 человек» – этот показатель в начале года установил сам Хабиров.

– Вы и ваша команда оказались не в состоянии выполнить это мое поручение, хотя оно было вполне обоснованно, и если бы мы активно занимались этим, мы бы его выполнили, – сказал Хабиров.

Он отметил, что несмотря на провальное исполнение поручения, в этом году число погибших на дорогах все равно будет меньше, чем в прошлом. «Это все положительная динамика, но мы же с вами работаем над амбициозными целями». Глава республики предложил провести в первой половине декабря «большое совещание» и «нарезать планы на следующий год».

– В жизни надо быть не только требовательным руководителем, но и добрым человеком. Я постараюсь вам дать еще один шанс: за этот год вы 400 не выполнили – я вам переношу это на следующий год. […] По нацпроекту на 2030 год нам поставили смертность на дорогах – 160 человек. […] Эту задачу нам поставил президент, и мы ее выполним. Я ее выполню – с вами или без, – заявил глава Башкирии.

Руководитель региона призвал к декабрьскому совещанию «проанализировать ситуацию». Он также отметил, что «у нас убиваются не от того, что порой дорога плохая – а от того, что нет мозгов и полная безответственность» в части нетрезвого вождения.