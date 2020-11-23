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На очередном оперативном совещании Радий Хабиров затронул вопрос по поводу вахтовиков из башкирии, тем более что все чаще из крупных предприятий поступают сообщения о большом числе заболевших, новых очагах коронавируса. Глава Башкирии поручил не бросать вахтовых работников, а помочь им вернуться на родину и в случае необходимости организовать им обсерваторы, как это было весной. Радий Хабиров поручил Минздраву заранее проработать этот вопрос, поскольку это будет значительная нагрузка на коечный фонд республики.

- Поступает тревожная информация, что, возможно, мы опять будем принимать наших соотечественников, которые работают вахтовым методом на месторождениях крайнего Севера, Сибири и Якутии. Там может быть много инфицированных людей, поэтому <…> решение здесь простое. Мы своих не бросаем. Наших ребят всех заберем, кого надо – в обсерватор. Кого надо – будем лечить. Нет на севере условий для лечения, - заявил Радий Хабиров.