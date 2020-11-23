Хабиров высказался о коечном фонде в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о коечном фонде, подготовленном для больных коронавирусом. По словам руководителя региона, "ситуация стабильная". По данным Минздрава, коечный фонд занят на 22%.

– Мы постоянно анализируем эту ситуацию, и неоднократно анализируем на оперативном штабе. Ситуация стабильная. Мы замечаем, что идет снижение темпов роста [заболевших коронавирусом], что очень важно. Мы фиксируем, что система здравоохранения довольно устойчиво отражает эту атаку. Наши переживания по Стерлитамаку будут развеяны в течение двух недель, потому что в начале декабря новый госпиталь откроет двери. Это вселяет в нас надежду, - сказал Хабиров на оперативном совещании в региональном правительстве 23 ноября.

По состоянию на 23 ноября общее число заболевших COVID-19 в Башкирии достигло 13 318 человек (+130 за сутки). В больницах лежат 394 ковид-положительных пациентов, 32 из которых находятся в тяжелом состоянии.