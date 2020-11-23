В Башкирии за сутки зарегистрировано рекордное число новых случаев коронавируса

Ежедневный прирост заболевших продолжается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В региональном Минздраве озвучили оперативные данные по ситуации с коронавирусом в республике. Так, за минувшие сутки в Башкирии было зарегистрировано рекордное количество новых случаев – 130, а общее число заболевших достигло 13318 человек. 394 из них находятся на лечении в стационарах. Состояние 32 пациентов врачи оценивают как тяжелое, поэтому они находятся в реанимациях и палатах интенсивной терапии. Еще 18 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

О новых летальных случаях в ведомстве не сообщили, зато отметили, что число выздоровевших превышает 86 процентов от общего числа заболевших – 11426 человек.

- В Башкирии развернуто 5800 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Уровень загрузки коечного фонда составляет 78 процентов, более 20 процентов свободно. Все медучреждения республики имеют необходимое оборудование для диагностики и лечения, есть запас СИЗов, лекарств и дезсредств, которых хватит не менее чем на 4 недели, - подчеркнул Максим Забелин.