«Особое удовольствие я получил в Ишимбае»: глава Башкирии рассказал о неожиданных итогах рабочей поездки

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 23 ноября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики рассказал о своих впечатлениях от рабочей поездки в Ишимбай. На прошлой неделе он посетил города юга республики и ознакомился с работой нескольких предприятий.

- Особое удовольствие я получил в Ишимбае. Не потому, что был на родине, а потому, что был на предприятии, которое лежало на боку. Это бывшее предприятие из УМПО, а сейчас называется «Идель-нефтемаш». Предприниматели за свой счет предприятие поднимают, стараются сохранить его. И нам нужно им помогать, - заявил Радий Хабиров.