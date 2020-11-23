На трассе в Башкирии водитель за рулем «десятки» насмерть сбил мужчину

фото: ГИБДД РБ

В Учалинском районе Башкирии вечером 22 ноября произошло смертельное ДТП, погиб пешеход.

Как сообщили в республиканской ГИБДД, инцидент с летальным исходом случился на 15 километре трассы Имангулово-Базаргулово. 30-летний мужчина за рулем вазовской «десятки» сбил 66-летнего местного жителя. Пенсионер скончался на месте до приезда бригады медиков. По словам водителя, пешеход шел по дороге в попутном направлении в темной одежде.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано четыре аварии, в которых два человека погибли и трое пострадали.