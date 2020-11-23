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В Башкирии вступил в силу закон, разрешающий депутатам не ходить неделю на работу

В течение этого времени они смогут посвятить себя работе с избирателями
Источник:kp.ru
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В Башкирии 22 ноября вступил в силу закон, который дает депутатам право отсутствовать на своих основных местах для исполнения обязанностей.

В течение этого времени парламентарии смогут посвятить себя законотворчеству и работе с избирателями. В соответствии с поправками в закон «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая РБ» депутаты смогут пропускать на основном месте работы до шести дней.

Сколько конкретно им можно будет не появляться на основной службе – решат в каждом муниципалитете отдельно.