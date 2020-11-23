В Уфе скончался известный бард и писатель Сергей Круль

Фото: «Аргументы и Факты-Уфа»

В Уфе в возрасте 68 лет ушел из жизни известный композитор, писать, бард и краевед Сергей Круль, передает со ссылкой на его сына Ярослава издание «Аргументы и Факты-Уфа».

По предоставленной информации Сергей Круль скончался в 7 утра 22 ноября без мучений. Прощание с усопшим состоится 23 ноября, в 13:00, в его доме по адресу 50 лет СССР, 50, кв. 15.

Композитор родился в Уфе, писал романсы и песни, с 2011 года состоял в рядах Союза российских писателей. Общественную деятельность посвятил также Центру польской культуры в Башкирии.