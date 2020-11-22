Полиция разыскивают пропавшую жительницу Башкирии

Фото МВД по Башкирии

МВД по Башкирии в социальных сетях объявило поиск пропавшей 42-летней Альфии Даутовой из села Абзаково Белорецкого района. Правоохранители сообщают, что о женщине ничего неизвестно с 10:00 19 ноября, когда она на своем автомобиле «Рено Сандеро» с кузовом светло-синего цвета уехала в неизвестном направлении.

Была одета: шапка вязанная серого цвета, куртка болоньевая с копюшоном, ярко-зелёного цвета, трико спортивные серого цвета х/б, зимние ботинки на замке белого цвета . – Граждан располагающих сведениями о местонахождении или видевших Даутову А. Х. просим сообщить в Отдел МВД России по Белорецкому району тел. 02, 8(34792) 4-01-86, 8-964-954-40-80, 8-927-351-63-31, 8-906-103-88-54. 8-967-456-20-24 (Эльмира сестра), – отмечается в сообщении.