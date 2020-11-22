В Уфе на площади в Черниковке поставили 22-метровую елку

Фото пресс-службы администрации Уфы

Пресс-служба столичной администрации сообщила, что на площади имени Серго Орджоникидзе установили новогоднюю елку. Рост лесной красавицы, по данным муниципалитета, 22 метра – это почти девятиэтажный дом.

Елку доставили из Нуримановского района, ее перевозка заняла около суток. Монтаж иллюминации планируют начать на днях, и вскоре в зеленых ветвях новогоднего чуда появятся праздничные огни.

В муниципалитете уточнили, что ледовый городок начнут строить, как только установится соответствующая погода.