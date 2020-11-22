Глава Башкирии жестко указал на недоработку министерства

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне, 21 ноября, во время своей рабочей поездки в Салават раскритиковал министерство ЖКХ республики. Недовольство главы вызвала ситуация со строительством набережной реки Белой в городе.

По информации пресс-службы руководителя региона, в 2020 году город получил 129 млн рублей на реконструкцию набережной реки Белой, из них 120 млн были выделены из федерального бюджета.

Сообщается, что подрядчик – «МегаСтройМонтаж, который взялся за реконструкцию, не успел завершить работы в установленный срок. Вскоре из-за этого был проведен еще один конкурс, и новая компания – «Башальянсстрой» приступила к работам только в сентябре.

– Радий Хабиров остался недоволен этой ситуацией, подчеркнув, что это недоработка города и министерства ЖКХ республики, – отметили в пресс-службе главы.

Руководитель региона также сообщил, что в 2021 году будет реализован второй этап строительства, на что выделено 53 млн рублей.