Минздрав Башкирии рассказал подробности о новой жертве коронавируса

Региональный минздрав подтвердил, что в республике зарегистрирована новая жертва коронавируса. Всего, напомним, в регионе насчитывается за весь период пандемии 75 погибших.

В ведомстве сообщили, что от COVID-19 скончалась 68-летняя жительница Дюртюлей. Медики диагностировали у скончавшейся также сопутствующие заболевания: ожирение 2 степени, двусторонний нефросклероз, бронхиальная астма.

Напомним, что в регионе COVID-19 за прошедшие сутки подтвердили еще у 126 человек. Всего число заболевших составило 13 187 человек.