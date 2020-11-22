Один погиб, пятеро в больнице: в Башкирии произошло жуткое ДТП с «Порше»

Фото ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сегодня, 22 ноября, сообщили, что в Краснокамском районе вчера произошла довольно серьезная авария.

По информации инспекции, на четвертом километре дороги Арлан-Ашит опрокинулся «Порше Кайен». В результате произошедшего один человек погиб, еще пятеро госпитализированы в больницу с серьезными травмами.

В настоящий момент причины пока что неизвестны, ведется разбирательство случившегося.

Рано утром в Краснокамском раи оне на 4 км автодороги Арлан-Ашит зарегистрировано опрокидывание "Porsche Cayenne". В результате аварии один человек погиб, пятеро с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Сеи час веде тся разбирательство.