Два человека в Башкирии после аварии в больнице, водитель скончался

Фото ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что вчера, 22 ноября под Салаватом на 163 километре дороги Уфа-Оренбург произошла смертельная авария.

По информации госавтоинспекции, на 163 километре автодороги Уфа-Оренбург 56-летний мужчина за рулем «Черри» не уступил дорогу автомобилю «Киа Рио» и столкнулся с ним.

В результате аварии водитель «Черри» скончался в больнице, пассажиры «Киа Рио» – 2-летняя женщина и 21-летняя девушка получили травмы

Ближе к полудню в Салавате на 163 км автодороги Уфа-Оренбург 56-летнии местныи житель за руле м "Chery", предположительно, при выезде на главную дорогу не уступил "Kio Rio" и совершил с неи столкновение. В результате аварии водитель "Chery" скончался в медучреждении. Пассажиры "Kio", 42-летняя женщина и 21-летняя девушка, получили травмы.