В Башкирии за сутки коронавирусом заболели еще 126 человек

Администрация главы Башкирии передала последнюю информацию по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 12:00 22 ноября, в регионе COVID-19 подтвердили еще у 126 человек. Всего число заболевших составило 13 187 человек.

По последним данным, за сутки также увеличилось число умерших. В настоящий момент зарегистрировано 75 человек. За последние 24 часа зарегистрирован еще один случай.

Всего с начала пандемии выздоровели 11422 человека, 14 – за последние сутки. На лечении остаются 1690 человек: 392 – в стационарах, 1298 лечатся амбулаторно.