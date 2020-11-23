«В 16 лет меня сбила машина»: молодой парень из Башкирии остался инвалидом из-за тяжелой травмы

Сейчас Андрею помогают неравнодушные люди. Фото: соцсети

Андрею Никулину из Стерлитамака всего 27 лет, но из-за последствий травмы, полученной им в детстве, парень вынужден передвигаться на инвалидной коляске, терпеть сильные боли и месяцами лежать в больнице. Дело в том, что тазобедренные суставы молодого человека медленно разрушаются, и требуется лечение, чтобы замедлить процесс и облегчить боль.

- В 16 лет меня сбила машина на пешеходном переходе. С тех пор я являюсь инвалидом с детства, передвигаюсь только на инвалидном кресле, - рассказывает Андрей Никулин. - Последние восемь месяцев у меня начались серьезные осложнения – образовались пролежни. Чтобы не распространялось воспаление, мне требуются многочисленные перевязки (минимум три раза в день) и уход за раной. Это все очень дорого, и я один не смогу все это потянуть, поэтому прошу вас о помощи.

Чтобы инфекция не распространилась по всему организму, гнойные раны нужно постоянно обрабатывать. Поэтому Андрей в соцсетях обратился к неравнодушным людям с просьбой помочь приобрести средства для перевязки. Требуются широкие лейкопластыри на тканевой основе, мазь «Левомеколь», стерильная марля, послеоперационные повязки, медицинские перчатки. Если вы хотите помочь молодому человеку, вы можете связаться с ним по телефону 8(917)769-09-01 (Андрей Никулин).