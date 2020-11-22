Уфимец привел ночную гостью домой и совершил жуткое преступление

Октябрьский районный суд башкирской столицы вынес на минувшей неделе приговор жителю Уфы, которого обвиняли в убийстве своей новой знакомой (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В пресс-службе суда сообщили, что 4 января 2006 года фигурант уголовного дела, будучи в состоянии алкогольного опьянения, познакомился со своей жертвой, которая также была пьяна. Мужчина пригласил женщину к себе домой для совместного распития напитков. В какой-то момент гостья обозвала хозяина квартиры и оскорбила его, в результате чего между ними возникла ссора.

Из-за этого конфликта у преступника возник злой умысел, он схватил нож и ударил им около девяти раз по различным частям тела потерпевшей, в результате чего женщина скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.