Уфа может на время лишиться памятника Салавату Юлаеву

Фото: Рустем АХУНОВ

Визитная карточка города, главная достопримечательность Уфы – памятник Салавату Юлаеву могут на время демонтировать. Дело в том, что 40-тонная скульптура нуждается в полной реконструкции, со временем бронза позеленела и покрылась эрозией.

Как сообщает телеканал UTV со ссылкой на начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Олега Полстовалова, памятник действительно находится в аварийном состоянии, поэтому его нужно демонтировать с постамента и реставрировать.

- Так называемый плинт, который лежит в основе памятника утратил свои прочностные характеристики. Предлагается заменить его бетонной монолитной плитой, ноги памятника укрепить вставными элементами, и даже поступило предложение переднюю ногу коня заменить. Сам памятник позеленел, потому что он испещрён отверстиями ввиду эрозии. Природные факторы окружающей среды привели к тому, что памятник находится сегодня в таком состоянии, - отметил Олег Полстовалов.

Напомним, что о проблеме состояния памятника специалисты Башкультнаследия говорят давно. Так, в сентябре 2019 года специалисты ведомства провели внеплановую проверку состояния скульптуры, по результатам которой в мае 2020 года уфимскую городскую администрацию оштрафовали на 200 тысяч рублей за «ненадлежащее состояние» памятника.