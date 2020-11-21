«Мечтал о семье и детях»: подробности жуткой гибели молодого парня из Башкирии

Родные до сих пор не могут поверить в смерть близкого человека

Стали известны подробности жуткой аварии, унесшей жизнь молодого парня из Стерлитамакского района Башкирии. Напомним, все случилось в ночь на 20 ноября на 26-м километре автодороги Стерлитамак-Стерлибашево. 25-летний житель села Тюрюшля, проезжая опасный поворот неподалеку от местного кладбища, не справился с управлением и вылетел в кювет. От отечественной «легковушки» «Лада Веста» практически ничего не осталось, а сам молодой водитель, который был не пристегнут, получил серьезные травмы и скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что ранее парень был лишен водительских прав и вообще не имел права садиться за руль. Вот только друзья и близкие Влада Т. уверяют, что это какая-то ошибка.

- Не был он лишен водительских прав. Он всегда был с правами, никогда пьяным за руль не садился, всегда очень аккуратно ездил. Тут только можно соболезнования родным выразить, пусть земля будет ему пухом. Замечательный человек был. Ему жить и жить, вся жизнь впереди, но судьба распорядилась иначе. Очень жалко, что уходят такие молодые, - скорбит Надежда М.

От автомобиля осталась груда искореженного металла

Как рассказала еще одна знакомая погибшего парня, в тот вечер Влад с друзьями ехал домой из Стерлитамака. Все остались живы, кроме самого молодого сельчанина.

- Я его знала, как хорошего доброго парня, в одной школе учились. Влад очень мечтал о жене, о детях, но, к сожалению, не успел обзавестись семьей. Сил и терпения родителям пережить такое горе, - говорит бывшая одноклассница Владислава.

Похороны молодого человека прошли в его родном селе. Попрощаться с другом пришли многие жители Тюрюшлей.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования близким погибшего Владислава Т.