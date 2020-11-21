В одном из торговых центров Башкирии полицейские поймали подростков за запрещенным действом

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В Стерлитамаке полицейские совместно с комиссией по делам несовершеннолетних провели рейд по городским торговым центрам, где в ТЦ «Арбат» остановили несколько подростков, разгуливающих по ТЦ и нарушающих запрет главы Башкирии. Напомним, что в начале ноября Радий Хабиров на оперативном совещании объявил, что с целью недопущения распространения коронавирусам, несовершеннолетним запрещено появляться в торговых центрах без сопровождения родителей.

- Мы приняли решение, что детям до 18 лет нечего делать в торговых центрах без своих родителей или опекунов. Потому что торговые центры у нас превращаются в места прогулки и свободного нахождения, и там что только не происходит, - заявил тогда Радий Хабиров.

Теперь родителям подростков предстоит объяснить сотрудникам правоохранительных органов, почему их дети разгуливают без присмотра и нарушают указ главы региона.