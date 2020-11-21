Прокуратура проверит обстоятельства падения пятиклассника с балкона уфимской высотки

Фото: Рустем АХУНОВ

Прокуратура проверит обстоятельства несчастного случая, произошедшего с 11-летним подростком из Уфы. Напомним, тело мальчика обнаружили вчера вечером под окнами высотного жилого дома местные жители. Сообщалось, что незадолго до трагедии пятиклассник повздорил с родителями из-за провала на олимпиаде по математике, после чего мальчик выбежал из квартиры. Почему и как ребенок оказался на балконе на 16-м этаже, сейчас устанавливают правоохранители.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности субъектов системы профилактики и действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребёнка. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства. Ход и результаты его расследования поставлены на особый контроль прокуратуры, - уточнили в надзорном ведомстве.