Под Уфой снова закрыли скандально известный пансионат «Моя семья»

Фото: ФССП по РБ

Под Уфой в очередной раз прокуратура настояла на закрытии скандально известного пансионата для престарелых «Моя семья». Дело в том, что 23 октября судебные приставы закрыли помещение пансионата в поселке 8 марта, постановив всех постояльцев передать родственникам. Вот только из всех пожилых постояльцев всего четверых забрали домой, остальных разместили по больницам и местам временного содержания.

Поэтому предприимчивое руководство пансионата арендовало новое помещение в поселке Зубово, где и продолжило свою деятельность, не забывая взимать деньги с родственников пожилых людей. Несмотря на ужасающие условия пребывания, они привезли своих неходячих бабушек и дедушек обратно в пансионат. Тех, кто находился в больницах, сотрудники пансионата привезли обратно.

- Судебные приставы незамедлительно выехали по месту нахождения пансионата. Порядка 30 пенсионеров, находящихся в трехэтажном доме, необходимо было разместить в государственных социальных учреждениях. Судебные приставы установили родственников граждан и связались с ними. Часть граждан забрали родственники. Размещение остальных взяло на себя Министерство семьи, труда и социальной защиты, - добавили в пресс-службе ФССП по Башкирии.

Директору пансионата вынесли строгое предупреждение, что если он снова попробует открыть учреждение, то ему будет грозить новое уголовное дело за злостные нарушения. Сейчас в отношении директора возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг ненадлежащего качества».

Напомним, о скандальном пансионате «Моя семья» рассказала в начале октября бывшая сотрудница заведения. По словам девушки, постояльцев держали в нечеловеческих условиях: они спали на кроватях без матрасов и постельного белья, недоедали, их били и оскорбляли.