В Минздраве Башкирии рассказали о 74-й жертве коронавируса

У умершего были тяжелые сопутствующие патологии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минздраве Башкирии рассказали о новой, 74-й жертве коронавируса. От осложнений ковида скончался 51-летний уроженец Елабуги, переехавший в республику. У мужчины кроме ковида были такие серьезные сопутствующие заболевания как гипертоническая болезнь и атеросклероз аорты 3 степени. Напомним, что накануне от ковида скончались две уфимки 57 и 58 лет, у которых также были тяжелые патологии.

Также отметим, что в Башкирии поставлен новый антирекорд по ежесуточному приросту заболевших коронавирусом. За сутки диагноз ковид поставили сразу 128 жителям республики, а общее число заболевших перевалило 13 тысяч - 13061 человек.