В Башкирии в жуткой аварии с фурой погиб молодой парень

Фото: ГИБДД по РБ

Жуткая авария произошла вчера поздно вечером на трассе в Илишевском районе Башкирии. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, там 26-летний водитель «Хендай Акцент» решил пойти на обгон, не удостоверившись, что впереди нет никакой опасности. В итоге молодой парень вылетел на встречную полосу и столкнулся с многотонной фурой «Вольво». Грузовик смял иномарку, так что она превратилась в груду искореженного металла, а у водителя не было ни единого шанса выжить.

Погибшим оказался 26-летний житель Чишминского района, который в тот вечер направлялся со стороны Казани в сторону Уфы.

- Мог выжить если был бы пристегнут ремнем. Я подъехал через 40 секунд, он уже был мёртв. Соболезнования родным и близким, - рассказывает очевидец аварии.

По факту смертельного ДТП начато разбирательство.