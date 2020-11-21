Молодая певица из Башкирии снова покорила жюри шоу «Голос» и прошла в следующий этап

Фото: instagram.com/yana_mg/

Накануне в эфир вышел очередной выпуск популярного шоу «Голос», в котором участвуют сразу два уроженца Башкирии – 17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска и 35-летний уфимец Руслан Воротников. Талантливая девушка снова поразила наставников проекта своим голосом, исполнив еще с одним участником шоу лирическую песню «Птиченька».

Все наставники отметили блестящее исполнение и редкие вокальные данные девушки.

- Стопроцентное попадание в музыку, в номер, в настроение. Замечательно пели, вы очень красивые, - отметил Баста.

В итоге именно Яна Габбасова прошла в следующий этап проекта.

- Я вас искренне благодарю за то, что дуэт состоялся, тем более он вызвал столько чувств. Но со мной дальше идет Яна, - сделала свой выбор Полина Гагарина.