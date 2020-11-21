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Коронавирус Covid-19

Новый антирекорд: за сутки коронавирус выявили еще у 128 жителей Башкирии

Общее число зараженных достигло 13061 человек
Яна БАЗЕКИНА
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Количество ежедневно регистрируемых новых случаев растет

Количество ежедневно регистрируемых новых случаев растет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии поставлен новый антирекорд по ежесуточному приросту заболевших коронавирусом. Так, по последним оперативным данным федерального оперштаба, за минувшие сутки зарегистрировано еще 128 новых случаев заболевания (ранее антирекорд стоял на 125 новых случаев), а общее число зараженных в регионе достигло 13061 человек.

Данных о новых погибших не поступало, число жертв коронавируса в республике с начала эпидемии составляет 73 человека. Напомним, вчера в Уфе от осложнений ковида скончались сразу две пациентки 57 и 58 лет. Обе женщины страдали серьезными сопутствующими заболеваниями.

С выздоровлением за прошедшие сутки выписались еще 88 человек, всего коронавирусом переболели 11414 жителей республики.

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