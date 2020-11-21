«Невозможно смириться с этой потерей»: поиски пропавшего молодого уфимца завершились трагедией

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Трагедией завершились поиски 31-летнего уфимца Ильнура Гарипова. Три недели его искали полицейские, волонтеры, а родственники были уверены, что молодой мужчина скоро объявится, что с ним обязательно все будет хорошо. Чуда не случилось, накануне вечером сестра Ильнура в социальных сетях сообщила о смерти любимого брата.

- Невозможно смириться с этой страшной потерей. Мы все любим тебя и безмерно скорбим, – написала девушка.

Что стало причиной смерти уфимца, родные предпочли не уточнять. Однако собственный источник «КП-Уфа» рассказал, что по имеющимся данным Ильнур Гарипов добровольно ушел из жизни, а тело его нашли в лесу.

Напомним, что уфимца разыскивали с 1 ноября, когда он сел в такси, никого не предупредив, и уехал в неизвестном направлении, а после перестал выходить на связь. Родные умоляли о помощи всех неравнодушных – сообщить хоть какую-то информацию о местонахождении Ильнура, но никаких зацепок не было. В разговоре с «КП-Уфа» мать уфимца рассказывала, что сын в последнее время очень изменился, закрылся в себе и ни с кем не хотел общаться.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье Ильнура Гарипова.