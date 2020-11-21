В Уфе разыскивают Александру Копылову, которая пропала при странных обстоятельствах месяц назад

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе волонтеры и полицейские разыскивают пропавшую 49-летнюю местную жительницу. Александра Копылова исчезла ровно месяц назад, в последний раз ее видели 21 октября. После того, как женщина перестала выходить на связь с родными, те забеспокоились, а потом обратились за помощью в полицию и к волонтерам ДПСО «Лиза Алерт».

Приметы: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, русые короткие волосы, зеленые глаза.

Была одета: неизвестно.

Важно: нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-то известно о местонахождении Александры Копыловой, просьба сообщить об этом в полицию или волонтерам-поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.