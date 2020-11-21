Синоптики: в ближайшие дни в Башкирии будет тепло и очень скользко

Синоптики и травматологи предупреждают: носите удобную и нескользкую обувь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. И если по ночам в отдельных районах будет ощутимо холодно, а где-то термометры и вовсе покажут -22; -20 градусов, то днем в республике будет тепло и очень скользко. Так, сегодня и завтра в Башкирии снега не ожидается, а умеренный южный ветер не будет промораживать насквозь. Средняя температура воздуха днем составит -2; -8. Есть надежда, что небольшой снег выпадет в понедельник, вот только гололед никуда не денется, поэтому будьте очень аккуратны и позаботьтесь о нескользящей обуви, выходя из дома.

В Уфе в эти выходные ожидается ясная погода, местами проглянет солнце, а температура воздуха днем не опустится ниже -4 градусов. Да и ночных заморозков синоптики тоже не обещают, только умеренный юго-западный ветер со скоростью 3-7 метров в секунду.