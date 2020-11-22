В Башкирии спасают кошку с чудовищной травмой, которую нашли возле храма

Кошка испытывает сильные боли. Фото: соцсети

В Стерлитамаке зоозащитники просят о помощи: на днях, неподалеку от Варвариного источника, рядом с церковью, они нашли кошку с чудовищной травмой – у несчастного животного по какой-то причине выпала прямая кишка. Кошка испытывает страшные мучения, практически ничего не ест и скоро погибнет, если ее срочно не прооперировать. При этом зоозащитники подчеркивают, скорее всего, операций будет несколько, ведь выпадение прямой кишки часто может повторяться.

- Там всегда было много кошек и котят. Сколько оттуда не забирали и не стерилизовали, все равно народ выкидывает и выкидывает вблизи храма. Как будто грех будет не таким сильным, как если бы кошку с котятами просто оставили в лесу! Может, ее такой там и оставили, ужас, народ дичает! – сокрушаются зоозащитники в социальных сетях.

Сейчас для кошки ищут новый дом-передержку, а также куратора, который бы следил за судьбой животного. Если вы хотите помочь кошке, можете позвонить зоозащитникам по телефону 8(917)-757-66-98.