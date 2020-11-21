В Уфе тело пятиклассника нашли под окнами высотки после провала на олимпиаде

Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть школьника

Накануне вечером в Уфе произошла страшная трагедия: под окнами 21-этажного дома местные жители нашли тело пятиклассника, который проживал с родителями в этом же доме. Прибывшие медики только констатировали смерть ребенка.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на слова очевидцев, в тот день 11-летний мальчик серьезно повздорил с родителями из-за неудачи на олимпиаде по математике. Вспылив, пятиклассник выбежал из квартиры, а через несколько минут его тело уже лежало под окнами высотки. Сейчас в обстоятельствах трагического инцидента разбираются правоохранительные органы.

- Он учился в одном классе с моим сыном. Сегодня днём только слушал, как они занимались онлайн по математике. Очень талантливый и умный мальчик, как говорить детям даже не знаем, - скорбят родители одноклассников погибшего мальчика.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье погибшего школьника.