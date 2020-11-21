В Башкирии спасатели вытащили собаку, провалившуюся под лед

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Накануне в службу спасения позвонили жители села Аргитамак Туймазинского района и сообщили, что посередине реки Усень собака провалилась под лед и не может выбраться из воды. На помощь несчастному животному немедленно отправились спасатели. Лед на реке был очень тонкий и так и норовил треснуть, поэтому было решено использовать спасательную доску, на которой спасатели сначала добрались до собаки, потом вытащили ее из воды и доставили на берег.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, собака была очень напугана и замерзла, но серьезно не пострадала. А спасатели в очередной раз напоминают всем жителям республики и особенно рыбакам, что выходить на лед сейчас крайне опасно.