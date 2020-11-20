В Башкирии в собственном доме сгорел старенький дедушка

Фото: МЧС по Башкирии

Пресс-служба республиканского МЧС сообщила, что сегодня, 20 ноября, произошел пожар в Салаватском районе. После тушения огня на месте происшествия было обнаружено тело 81-летнего дедушки.

По предоставленным данным, сообщение о возгорании поступило к диспетчерам днем в 12:59. Очевидцы сообщили о пожаре в бревенчатом дома в селе Малояз Салаватского района.

Когда спасатели уже боролись с огнем, то обнаружили внутри жилища тело погибшего пожилого человека. Спасти его уже не удалось. Всего на тушение пожара ушло около 15 минут. Причины пока что устанавливаются.