На ж/д станции в Башкирии тепловоз насмерть сбил мужчину

Тепловоз сбил мужчину вечером 17 ноября

В башкирском городе Мелеузе поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Все случилось вечером 17 ноября на городской железнодорожной станции. Машинист тепловоза совершал маневр, как вдруг перед ним оказался 48-летний мужчина. Состав совершил на него наезд, от чего тот получил тяжелые травмы.

На место сразу же были вызваны медики. «Скорая» доставила пострадавшего в центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, мужчину спасти не удалось. Расследовать инцидент на злополучной станции были направлены сотрудники линейного управления, следственного комитета и внутренних дел.