Полицейские поймали 27-летнюю девушку, которая обокрала жителя Башкирии после совместного вечера

Полицейские сразу поняли, кто обокрал мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Дуванского района Башкирии задержали 27-летнюю воровку, которая обокрала мужчину после того, как провела с ним вечер.

Как ранее сообщала «КП-Уфа», 14 ноября в полицию обратился 56-летний житель башкирского села Месягутово. Он рассказал, что накануне выпивал с незнакомкой, а после ее ухода заметил пропажу 31 тысячи рублей. Единственное, что смог вспомнить потерпевший, – имя девушки. Однако этой информации сотрудникам хватило, чтобы понять, о ком идет речь. Подозреваемой стала 27-летняя сельчанка. Раньше она привлекалась к ответственности за кражу и уклонение от административного надзора.

По данным собеседника «КП-Уфа», полицейские задержали воровку спустя три дня после объявления в розыск. Девушка дала признательные показания и вернула часть похищенного – несколько тысяч рублей она уже успела потратить. Теперь ей грозит еще одна судимость за кражу. Подозреваемую взяли под стражу.