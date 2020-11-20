В Уфе за четыре дня от коронавируса умерло пять человек

72-й и 73-й жертвами коронавируса стали жительницы Уфы

В Уфе за последние четыре дня от коронавируса умерло уже пять человек. Минздрав Башкирии раскрыл данные о двух жертвах COVID-19, смерти которых были зарегистрированы сегодня, 20 ноября.

От опасной инфекции скончались уфимки 57 и 58 лет. Обе страдали сопутствующими заболеваниями.

У первой был хронический обструктивный бронхит, морбидное ожирение, атеросклероз аорты третьей степени и ишемическая болезнь сердца.

Второй были диагностированы «стойкие остаточные явления сочетанной травмы» с 2017 года: сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, верхний смешанный парапарез, центральная параплегия в ногах и анестезия всех видов чувствительности по проводниковому типу.

Напомним, с начала пандемии в Башкирии от COVID-19 скончались 73 человека. В республике подтверждено 12 933 случаев коронавируса, выздоровело – 11 326 человек. Сейчас на лечении находятся 1534 пациента, 368 из которых лежат в больницах – 36 в тяжелом состоянии и 12 подключены к аппарату ИВЛ.