фото: УГЗ по Уфе

Сегодня, 20 ноября, в Уфе на машину рухнула часть облицовки жилого дома. Об этом сообщил Управление гражданской защиты.

По данным аварийного ведомства, это произошло в четвертом часу дня. Облицовка с фасада девятиэтажки по адресу Аксакова, 62 упала на припаркованный Volkswagen Polo. Иномарка получила небольшие повреждения.

фото: УГЗ по Уфе

На место происшествия были направлены сотрудники аварийной службы и обслуживающей организации. Управляющая компания оградила опасный участок лентой. Причины происшествия выясняются. Пострадавших нет

В доме, от которого отвалилась часть облицовки, располагается детская и городская поликлиника, инспекция налоговой службы, федеральное агентства по управлению госимущества Башкирии и республиканский Росздравнадзор.