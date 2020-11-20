фото: УГЗ по Уфе
Сегодня, 20 ноября, в Уфе на машину рухнула часть облицовки жилого дома. Об этом сообщил Управление гражданской защиты.
По данным аварийного ведомства, это произошло в четвертом часу дня. Облицовка с фасада девятиэтажки по адресу Аксакова, 62 упала на припаркованный Volkswagen Polo. Иномарка получила небольшие повреждения.
фото: УГЗ по Уфе
На место происшествия были направлены сотрудники аварийной службы и обслуживающей организации. Управляющая компания оградила опасный участок лентой. Причины происшествия выясняются. Пострадавших нет
В доме, от которого отвалилась часть облицовки, располагается детская и городская поликлиника, инспекция налоговой службы, федеральное агентства по управлению госимущества Башкирии и республиканский Росздравнадзор.