Страдающий от бессонницы медведь бродит по башкирскому лесу

фото: Нацпарк "Башкирия"

Инспекторы национального парка «Башкирия» обнаружили в лесу на горе Таллы близ поселка Нугуш следы медведя. Это значит, что зверь не смог впасть в спячку, сообщили в пресс-службе заповедника 19 ноября.

– Снегопад был у нас 13 ноября, скорее всего, косолапый бродил по лесу вчера-позавчера. Почему ему до сих пор не спится, остаётся догадываться. Все остальные его сородичи уже вроде как разошлись по берлогам. В других местах следы не попадались, – рассказали специалисты.

В нацпарке отметили, что обычно медведи уединяются в берлогах в конце октября-начале ноября, когда устанавливаются минусовая температура, земля покрывается снегом, а водоемы – льдом. Сбой может возникнуть в связи с особенностями аппетита некоторых особей, которые до последнего ищут пищу. Особую опасность представляет медведь-шатун, не успевший накопить достаточное количество жира и продолжающий искать пропитание на протяжении всей зимы. Работники «Башкирии» предупредили, что встреча с ним может закончиться трагично.