На борьбу с коронавирусом Башкирия получила 6,7 млрд рублей: на что пойдут деньги

1,85 млрд рублей из федерального бюджета Башкирия потратит на оборудование
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Башкирия получила из федерального бюджета 6,69 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. В региональном Минздраве рассказали, как будут распределяться и на что пойдут эти деньги:
– 3,57 млрд рублей – стимулирующие выплаты медикам;
– 1,85 млрд рублей – приобретение оборудования;
– 741,3 млн – дополнительное финансовое обеспечение больницу в рамках обязательного медицинского страхования;
– 265 млн рублей – покупка средств индивидуальной защиты;
– 151,9 млн рублей – покупка препаратов для ковид-положительных пациентов, лечащихся в амбулаторных условиях;
– 60 млн рублей – снабжение кислородом;
– 39,6 млн – расходные материалы.
Напомним, по состоянию на 20 ноября в Башкирии подтверждено 1933 случаев коронавируса (+124 за сутки), выздоровело 11 326 (+51) человек и умерло 73 (+2).