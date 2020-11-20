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Общество

На борьбу с коронавирусом Башкирия получила 6,7 млрд рублей: на что пойдут деньги

Больше половины средств будет потрачено на стимулирующие выплаты медикам
Владислав КАЗАНЦЕВ
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1,85 млрд рублей из федерального бюджета Башкирия потратит на оборудование

1,85 млрд рублей из федерального бюджета Башкирия потратит на оборудование

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Башкирия получила из федерального бюджета 6,69 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. В региональном Минздраве рассказали, как будут распределяться и на что пойдут эти деньги:

– 3,57 млрд рублей – стимулирующие выплаты медикам;

– 1,85 млрд рублей – приобретение оборудования;

– 741,3 млн – дополнительное финансовое обеспечение больницу в рамках обязательного медицинского страхования;

– 265 млн рублей – покупка средств индивидуальной защиты;

– 151,9 млн рублей – покупка препаратов для ковид-положительных пациентов, лечащихся в амбулаторных условиях;

– 60 млн рублей – снабжение кислородом;

– 39,6 млн – расходные материалы.

Напомним, по состоянию на 20 ноября в Башкирии подтверждено 1933 случаев коронавируса (+124 за сутки), выздоровело 11 326 (+51) человек и умерло 73 (+2).