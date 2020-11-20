На борьбу с коронавирусом Башкирия получила 6,7 млрд рублей: на что пойдут деньги

1,85 млрд рублей из федерального бюджета Башкирия потратит на оборудование Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Башкирия получила из федерального бюджета 6,69 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. В региональном Минздраве рассказали, как будут распределяться и на что пойдут эти деньги:

– 3,57 млрд рублей – стимулирующие выплаты медикам;

– 1,85 млрд рублей – приобретение оборудования;

– 741,3 млн – дополнительное финансовое обеспечение больницу в рамках обязательного медицинского страхования;

– 265 млн рублей – покупка средств индивидуальной защиты;

– 151,9 млн рублей – покупка препаратов для ковид-положительных пациентов, лечащихся в амбулаторных условиях;

– 60 млн рублей – снабжение кислородом;

– 39,6 млн – расходные материалы.

Напомним, по состоянию на 20 ноября в Башкирии подтверждено 1933 случаев коронавируса (+124 за сутки), выздоровело 11 326 (+51) человек и умерло 73 (+2).