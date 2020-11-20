Стоимость новой пиксельной елки для Уфы уменьшилась до 12 млн рублей

Елка обойдется муниципальному бюджету в 12,061 млн рублей Фото: Рустем АХУНОВ

Стоимость новой пиксельной елки для Уфы во время электронного аукциона снизилась до с 18,7 до 12 млн рублей. На торгах по поставке конструкции победил предприниматель Межевов А.Ю из Московской области, следует из результатов определения поставщика на сайте госзакупок. Бизнесмен предложил выполнить работу за 12,061 млн рублей. Эти деньги, в случае заключения договора, выделит муниципальный бюджет.

Второе место на аукционе заняла фирма «Легион» – она согласилась взять госконтракт за 12,15 млн рублей. До торгов были допущены еще три участника, готовых исполнить заказ за 14; 15,15 и 15,2 млн рублей.

Напомним, это будет уже вторая пиксельная елка в Уфе. Первую, появившуюся в прошлом году, сейчас монтируют на площади Салавата Юлаева. Новую конструкцию планируется разместить на Советской площади. В техзадании сказано, что высота искусственного дерева должна быть не меньше 30 метров, а диаметр основания – не меньше 12,5 метров. Елка будет украшена звездой на макушке, 5060 ветками из негорючей искусственной хвои, одной тысячью новогодних шаров и пятьюстами колокольчиками красного и золотого цветов.

В сооружение будет вмонтировано 7800 светодиодов. Пиксели запрограммируют на восемь световых эффектов: заполнение всеми цветами радуги, изображение Российского флага с имитацией движения, надпись «С Новым 2021 годом» на русском и башкирском языках, былые снежинки, соты , разноцветные окружности с шарами внутри, белое и фиолетовое заполнение.