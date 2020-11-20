В 2021 году в Уфе появится «Южный» парк

Завершается первый этап строительства нового парка

Новый парк в уфимском микрорайоне «Южный» появится в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первый этап строительства нового места отдыха сейчас близится к завершению. Уже выполнены работы по планировке рельефа территории, а также по устройству оснований под архитектурные формы и сцену. Сейчас строители работают над внутренней отделкой местного кафе, монтируют наружное освещения, ливневки, проводят инженерные коммуникации.

В «Южном» парке будет несколько спортивных и игровых зон с тренажерами для воркаута. По периметру сделают беговую дорожку. Центральным элементом сквера станет фонтан.