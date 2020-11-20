Хабиров поделился планами на строительство «второй Уфы»

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Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с зампредом правительства России Маратом Хуснуллиным 19 ноября поделился планами на строительство «второй Уфы». Речь идет о территории за рекой Белой в пригороде столицы – так называемом Забелье. Там планируется развернуть масштабное строительство жилья.

– Сейчас ждём одобрения изменений в программу «Стимул», которая позволит нам начать промышленное строительство жилья в уфимском Забелье. По сути, мы формируем вторую Уфу с перспективой на 13 млн кв. м. Эта территория обеспечена теплом, газом, электричеством. Осталось решить вопрос с водоснабжение, – сказал руководитель региона.

Хуснуллин в ответ на это отметил, что у Башкирии есть «мощный строительный комплекс […] и неплохой платежеспособный спрос со стороны населения». Республика, считает зампред российского правительства, «в итоге даст очень хороший результат».

В тот же день Счетная палата России опубликовала анализ работы регионов по сокращению незавершённого строительства. Ведомство составило рейтинг, согласно которому Башкирия заняла третье место в России по количеству незавершенных объектов строительства (2070), а также безоговорочное первое место по числу долгостроев (1063) – на втором месте идет Москва, где всего 268 таких объектов.