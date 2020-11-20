Власти Башкирии продлили дистанционку для школьников

Решение о переводе некоторых школьников на удаленку было принято еще 6 ноября

Власти Башкирии продлили режим дистанционного обучения для школьников 6-10 классов на еще одну неделю, до 29 ноября. Об этом "КП-Уфа" сообщили в пресс-службе администрации главы республики 20 ноября.

Напомним, решение о переводе некоторых учащихся на удаленный формат было принято 6 ноября. Образовательную программу на дому получают ученики 6-10 классов. Остальных оставили на очном обучении. Мера действовала до 22 числа и, соответственно, требовала каких-то дальнейших действий со стороны оперативного штаба.