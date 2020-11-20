В Башкирии закрыли сбор средств для мальчика, которого отправили умирать домой

В феврале 2020 года его уже отправляли умирать домой, когда израильские врачи отказались оперировать.

Месяц назад «КП-Уфа» писала о двухлетнем Толике из Мишкино, состояние которого ухудшалось с каждым днем. Ребенку нужно было 200 тысяч на лечение. Вчера 19 ноября сбор средств, наконец, закрыли. Об этом «КП-Уфа» сообщила волонтер Регина Биргулиева, которая помогает семье.

- Сбор средств закрыли, но лекарства пока нет, ждем направления, чтобы получить его в аптеке. Это лекарство ему вообще должны выдавать, но почему-то не выдают, стоит от 89 000 рублей, - сказала Регина.

Сейчас Толик вместе с мамой находятся в Москве и ждут операции. Состояние его стабильное, мальчик перестал жаловаться на боли, чувствует себя нормально.

Напомним, что у мальчика нашли опухоль шейного отдела, сейчас уже у малыша отказала одна рука и не видит один глаз. В феврале 2020 года его уже отправляли умирать домой, когда израильские врачи отказались оперировать. Но Толик стойко выдержал все испытания и продержался больше полугода. Сейчас же опухоль снова начала расти с огромной скоростью. Скоро ему проведут операцию.