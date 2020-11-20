Уфимский врач рассказал, что победит коронавирус

фото: Глеб Глебов / инстаграм

Уфимский врач Глеб Глебов, работающий в новом инфекционном госпитале в селе Зубово, рассказал, что победит коронавирус. Своими соображениями он поделился на личной странице в инстаграме.

– За последний год мы слышали множество прогнозов и предположений от людей, далеких от науки и медицины... Говорили, что COVID-19 победит жара, потом говорили, что он погибнет от холода . И все это раздувание недостоверной информации приводит к всеобщей истерии и страху (соответственно, падению иммунитета). Ковид победит наша самосознательность и ответственность за других, взаимопомощь, – написал медик.

Он призвал осознать, что вирус продолжит жить, и его надо опасаться, но бояться, поскольку медицина не стоит на месте – «просто не все успевают учиться и применять новые эффективные методики».

Глеб Глебов также дал несколько рекомендаций для одной из самых уязвленных по коронавирусу категорий граждан – диабетиков. Им в Башкирии, по данным статистического центра, болеют более 120 тысяч жителей. Как отметил специалист, диабетикам на время лечения от COVID-19 необходимо:

– контролировать глюкозу в крови 7-8 раз в сутки;

– избегать приема препаратов агонистов ГПП – они, утверждает медик, «способны вызвать обезвоживание организма и осложнение диабета»; метформин может повышать уровень молочной кислоты, а активные вещества вызывать тошноту и рвоту после применения;

– при повышении глюкозы в крови (свыше 13 мооль/л) переходить на базис-болюсную инсулинотерапию;

– при сахарном диабете первого типа рекомендуется делать инъекции короткого инсулина не чаще одного раза в 3-4 часа или ультракороткого – не чаще 2-3 часов.

– контролировать кетоновые тела в моче – если их нет, то

Глебов подчеркнул, что вышеуказанному нужно следовать «только на время болезни». Он также добавил, что диабетики выздоравливают и возвращаются к своему ритму жизни.