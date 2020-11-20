В Башкирии за сутки от коронавируса скончались два человека

В больницах сейчас лежат более трехсот ковид-положительных пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за минувшие сутки подтвердились две смерти от коронавируса. Общее число жертв инфекции выросло до 73 человек. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба администрации главы республики. Последний раз такой прирост летальных исходов фиксировался 30 сентября.

За прошедшие 24 часа COVID-19 был выявлен у 124 жителей региона (рекорд в республике – 125 новых случаев). С начала пандемии коронавирусом заразились 12 933 человек.

Число выздоровевших продолжает расти, хотя и не так активно, как количество заболевших: за сутки выписан 51 пациент (всего – 11 326).

На лечении остаются 1534 человека: 368 лежат в больницах, 1166 переносят COVID-19 в легкой форме дома на самоизоляции.