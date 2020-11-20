Бывшего завотделением больницы в Башкирии обвинили в получении крупной взятки

Мужчину задержали при получении первой части взятки

Бывшего заведующего хирургическим отделением городской больницы Салавата обвинили во взяточничестве. Он пытался договориться о незаконной поставке медикаментов в лечебницу. Об этом сообщил Следственный комитет республики. Ведомство возбудило уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, 40-летний врач-нейрохирург предложил торговой фирме за 1,25 млн рублей обеспечить больницу медицинскими изделиями, зная, что продукция не соответствует техзаданию по договору поставки на 2,1 млн рублей. Представитель компании дал формальное согласие на сделку, а затем обратился в правоохранительные органы.

Полицейские задержали медика при получении первой части денег – 500 тысяч рублей. Обвиняемый вину не признал.

– В целях обеспечения исполнения приговора на недвижимое имущество обвиняемого наложен арест, – передали в СК.

Следователи передали материалы законченного расследования в прокуратуру.